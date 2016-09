Nishikori neemt wraak op Murray

NEW YORK - Tennisser Kei Nishikori speelt niet graag tegen Andy Murray, vooral omdat hij meestal verliest. Tot de onderlinge kwartfinale woensdag (lokale tijd) bij het US Open in New York wist de 26-jarige Japanner in acht duels slechts één keer te winnen van de drie jaar oudere Schot. Dit jaar moest de nummer zeven van de wereldranglijst in de Daviscup en bij Rio 2016 zijn meerdere erkennen in Murray. Op Flushing Meadows nam Nishikori echter op indrukwekkende wijze wraak voor al die nederlagen tegen zijn Britse kwelgeest: 1-6 6-4 4-6 6-1 7-5.

,,Deze overwinning betekent heel veel voor mij, zeker gezien de negatieve serie die ik tegen Andy heb staan'', bekende de opgeluchte Aziaat, die bekend staat om zijn rustige en sportieve houding op de tennisbaan. ,,Bovendien is het extra speciaal om juist op dit podium zo'n belangrijke zege te behalen. Het was een zeer enerverende partij, met geweldig tennis. Gelukkig slaagde ik erin kalm te blijven, ondanks de oplopende spanning in de vijfde set.''

Nishikori, die in 2014 in New York als eerste Aziaat de finale haalde van een grandslamtoernooi, besliste de thriller van bijna 4 uur in de elfde game. Met een briljante reflex wist hij de service van Murray te breken waarna hij met zijn eigen opslag de zwaarbevochten overwinning veiligstelde. Het was de eerste triomf van Nishikori op een speler uit de top twee van de wereldranglijst.

Revanche

,,Ik was ingesteld op een lange vijfsetter'', zei Nishikori. ,,In de Daviscup duurde onze partij eerder dit jaar bijna vijf uur, geloof ik. Toen verloor ik, nu heb ik gewonnen en dat voelt als een heerlijke revanche.''

Nishikori gaf toe dat de onderbreking van 20 minuten in de tweede set, voor het sluiten van het dak wegens de regen, hem goed uitkwam. ,,Ik had voor het oponthoud moeite met mijn concentratie. Ik kon niet in mijn spel komen, ik wist niet goed wat ik moest doen.''

Moed

Zijn coaches spraken hem in de kleedkamer moed in. ,,Na de regenpauze was ik een stuk scherper. Ik speelde ook veel beter, waardoor mijn vertrouwen toenam. Ik durfde meer naar het net te komen. Die agressieve speelwijze heeft me naar de overwinning geholpen.''

Nishikori speelt in de halve finales tegen de als derde geplaatste Zwitser Stan Wawrinka, die de Argentijn Juan Martin del Potro uitschakelde.