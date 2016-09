Daviscupteam met Haase en De Bakker

AMERSFOORT - Tennissers Robin Haase, Thiemo de Bakker, Jean-Julien Rojer en Tim van Rijthoven vormen het Nederlandse Daviscupteam dat deze maand in en tegen Zweden speelt. Captain Jan Siemerink maakte dinsdag de selectie bekend.

De Nederlanders strijden op het gravel in de Zweedse plaats Bastad om klassebehoud in de eerste groep van de Europees/Afrikaanse zone. Beide landen verloren dit jaar van Rusland, dat in de play-offs gaat strijden voor een plek in de wereldgroep. De verliezer van het duel in Bastad moet in oktober opnieuw aan de bak tegen Israël om degradatie naar groep 2 te voorkomen.

Het is de zevende keer in de Daviscup dat Nederland tegenover Zweden staat. In de vorige duels won Zweden vier keer en Nederland twee keer. ,,We gaan vol goede moed richting Zweden. We gaan er alles aan doen om ons te handhaven in de Europees/Afrikaanse groep en daarna weer terug te komen in de wereldgroep. Ik heb er vertrouwen in dat we dat met dit team kunnen bereiken'', zei Siemerink.