Del Potro naar laatste acht in New York

NEW YORK - Tennisser Juan Martin del Potro heeft maandag de laatste acht bereikt van het US Open in New York. De 27-jarige Argentijn hoefde in zijn partij uit de vierde ronde tegen Dominic Thiem niet tot het uiterste te gaan. De als achtste geplaatste Oostenrijker staakte in de tweede set bij een achterstand van 2-3 de strijd door een beenblessure. De eerste set had hij met 3-6 verloren.

Door ANP - 5-9-2016, 19:01 (Update 5-9-2016, 19:28)

De verrassende Del Potro, die met een wildcard tot het laatste grandslamtoernooi van het jaar was toegelaten, speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de als derde geplaatste Zwitser Stan Wawrinka en de Oekraïener Illia Martsjenko.

Del Potro won de titel in New York in 2009. Daarna was de lange Zuid-Amerikaan lange tijd uit de roulatie door zware blessures aan zijn linker- en rechterpols. Hij overwoog vanwege alle fysieke tegenslagen te stoppen, maar besloot na diverse operaties toch om terug te knokken.

Topvorm

Deze zomer groeit 'Delpo' weer langzaam naar zijn vroegere topniveau. De publiekslieveling strandde op Wimbledon nog in de derde ronde, maar maakte vooral bij Rio 2016 grote indruk. Hij schakelde onder anderen de toppers Novak Djokovic en Rafael Nadal uit en moest alleen in de Schot Andy Murray in de olympische finale zijn meerdere erkennen.

Del Potro, de huidige nummer 142 van de wereldranglijst, nam zijn topvorm uit Rio mee naar New York. In zijn opmars naar de kwartfinales heeft hij nog geen set verloren.