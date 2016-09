Nadal sneuvelt in vierde ronde op US Open

ANP Nadal sneuvelt in vierde ronde op US Open

NEW YORK - Rafael Nadal is uitgeschakeld op de US Open. De Spaanse nummer vijf van de wereld verloor in de vierde ronde in vijf sets van Lucas Pouille. De Fransman trok in de vijfde set in een tiebreak aan het langste eind: 8-6.

Door ANP - 5-9-2016, 1:38 (Update 5-9-2016, 1:57)

De als vierde geplaatste Nadal kwam in de partij meerdere keren op achterstand. Hij verloor de eerste en de derde set, maar wist de vierde met 6-3 naar zich toe te trekken. In de beslissende vijfde set bleef het tot het einde spannend. Pouille, de nummer 24 van de plaatsingslijst, verspeelde in de beslissende tiebreak meerdere matchpoints, maar wist op 7-6 toch de beslissende tik uit te delen. Hij is de derde Fransman die de kwartfinales bereikt, na Jo-Wilfried Tsonga en Gaël Monfils.