ANP Sevastova verrast ook Konta

NEW YORK - De Letse tennisster Anastasija Sevastova blijft verrassen bij het US Open. De 26-jarige speelster was zondag in New York ook te sterk voor de Britse Johanna Konta, de nummer dertien van de plaatsingslijst. Sevastova zegevierde in twee sets: 6-4 7-5. Eerder in het toernooi was ze ook al de als derde geplaatste Garbine Muguruza uit Spanje in twee sets de baas.

Door ANP - 4-9-2016, 19:21 (Update 4-9-2016, 19:21)

Sevastova speelt in de kwartfinales van het US Open tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Madison Keys en de Deense Caroline Wozniacki. De tennisster uit Letland haalde nog nooit de laatste acht op een grandslamtoernooi.

Sevastova bereikte in 2011 nog wel de vierde ronde van het Australian Open. Daarna zakte ze door aanhoudend blessureleed echter ver weg. In 2013 beëindigde Sevastova zelfs noodgedwongen haar loopbaan. Ruim anderhalf jaar geleden keerde ze met frisse moed terug in het circuit, met een plaats in de kwartfinales van het US Open als voorlopig hoogtepunt.