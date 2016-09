Ook Venus Williams door in New York

NEW YORK - Na Serena heeft ook Venus Williams de vierde ronde van de US Open bereikt. Ze versloeg zaterdagavond (plaatselijke tijd) de Duitse Laura Siegemund.

Door ANP - 4-9-2016, 3:18 (Update 4-9-2016, 3:18)

Williams won met 6-1 6-2. Toch had ze meer moeite dan de setstanden doen vermoeden. Vooral in de tweede set bood Siegemund weerstand. De eerste service van Williams liep stroef en ze maakte vrij veel onnodige fouten.

Venus Williams, als zesde geplaatst in New York, speelt in de vierde ronde tegen de Tsjechische Karolína Plísková. Die was nog een kleuter toen Venus Williams voor het eerst meedeed aan de US Open, in 1997.