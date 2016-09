Gesink: het voelt nu alsof ik terug ben

AUBISQUE-GOURETTE - Robert Gesink was zaterdag dolgelukkig na zijn etappezege in de Ronde van Spanje. De dertigjarige renner van LottoNL-Jumbo kwam als eerste boven op de Col d'Aubisque. ,,Ik heb geen topseizoen gehad, maar het voelt nu alsof ik helemaal terug ben'', zei hij in eerste reactie.

Door ANP - 3-9-2016, 18:24 (Update 3-9-2016, 18:24)

Gesink begon zonder grote verwachtingen aan de Vuelta nadat hij enkele maanden uit de roulatie was vanwege een hersenschudding. Maandag eindigde hij in de rit naar Lagos de Covadonga al als tweede. ,,Toen was ik er al heel dichtbij, maar kwam Quintana nog langszij. Ik dacht nog wel een kans te krijgen dus ik ben blij dat dat goed heeft uitgepakt.''

Gesink maakte deel uit van een kopgroep van meer dan veertig renners. Hij moest na 196 kilometer koers in de sprint bergop afrekenen met Kenny Elissonde en Egor Silin. De twee konden de versnelling van de man uit Varsseveld niet volgen. ,,Ik ben blijven vechten op het laatst, ik kon zelfs niet meer zitten. Uiteindelijk was het genoeg voor de zege.''