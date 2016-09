'Amerikaans bedrijf koopt Formule 1'

ANP 'Amerikaans bedrijf koopt Formule 1'

MONZA - Een Amerikaans mediabedrijf wordt zeer binnenkort de nieuwe eigenaar van de Formule 1. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Duitse vakblad Auto, Motor und Sport koopt Liberty Media uit Colorado voor een bedrag van 8,5 miljard dollar de aandelen van de koningsklasse in de autosport. Formule 1-baas Bernie Ecclestone zou de deal aan het magazine hebben bevestigd.

Door ANP - 3-9-2016, 14:20 (Update 3-9-2016, 14:20)

De Britse investeringsmaatschappij CVC Capital is momenteel grootaandeelhouder met 35,1 procent van de aandelen. Dit bedrijf zint al een tijdlang op een verkoop, maar tot dusver kwam het er niet van. Nu lijkt er echter sprake van een doorbraak. Liberty Media zou dinsdag de eerste tranche overmaken. Het Amerikaanse bedrijf wil de overname in een later stadium afronden met een beursgang in New York, aldus Auto, Motor und Sport.