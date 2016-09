Sagan opent seizoen in Down Under

ADELAIDE - De Slowaakse wielrenner Peter Sagan debuteert begin volgend jaar in de Tour Down Under voor zijn nieuwe ploeg Bora-Hansgrohe. De regerend wereldkampioen onthulde vrijdag dat hij voor het eerst sinds 2010 naar Australië komt. ,,Destijds reed ik daar mijn eerste wedstrijd ooit in de UCI WorldTour'', zei Sagan. ,,Om zeven jaar later terug te komen voor mijn eerste race in de kleuren van Bora-Hansgrohe, is iets om naar uit te kijken.''

Door ANP - 2-9-2016, 23:57 (Update 2-9-2016, 23:57)

De Tour Down Under begint op 15 januari met een criterium door Adelaide. Twee dagen later start de zesdaagse etappekoers, die op 22 januari weer eindigt in Adelaide. Sagan koos er de afgelopen jaren steeds voor om zijn seizoen te beginnen in de Argentijnse rittenkoers van San Luis. De Slowaakse alleskunner, die volgende maand zijn wereldtitel verdedigt in Qatar, verruilt Tinkoff na dit wielerjaar voor het Duitse team Bora.