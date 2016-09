Geen verdere verspreiding 'zika' door Spelen

GENÈVE - De Olympische Spelen in Rio de Janeiro hebben niet geleid tot een verdere verspreiding van het zikavirus. Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er geen symptomen van de ziekte vastgesteld bij mensen die uit Rio zijn teruggekomen. De WHO had dat eerder al voorspeld. Ook over de Paralympische Spelen maakt de organisatie zich geen zorgen.

Door ANP - 2-9-2016, 17:59 (Update 2-9-2016, 17:59)

De WHO sprak eerder al over een ,,zeer laag risico'' op verdere verspreiding van het virus door de Spelen in Brazilië, het hart van de huidige uitbraak. ,,De risico's voor mensen die naar de Olympische Spelen gaan, zijn niet anders dan voor andere gebieden waar een uitbraak van zika is'', zei David Heymann van de WHO voor de start van de Spelen.

Het zikavirus wordt overgebracht door besmette muggen en is vooral voor zwangere vrouwen gevaarlijk. Hun ongeboren baby's kunnen microcefalie krijgen, een aandoening die leidt tot een te kleine schedel en achterblijvende ontwikkeling van de hersenen.