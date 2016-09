Succesvolle tennisdag zussen Williams

NEW YORK - De zussen Serena en Venus Williams beleefden donderdag een succesvolle tennisdag op het US Open. De twee thuisspeelsters bereikten in New York zonder setverlies de derde ronde. De als eerste geplaatste Serena versloeg haar Amerikaanse landgenote Vania King met 6-3 6-3. Venus, de nummer zes van de plaatsingslijst, had één game minder nodig om de Duitse Julia Görges in te rekenen 6-2 6-3.

Door ANP - 2-9-2016, 8:17 (Update 2-9-2016, 8:17)

Serena Williams (34) liet tijdens haar zeventiende deelname aan het laatste grandslamtoernooi van het seizoen nog een heuse primeur noteren. De zesvoudige kampioene behaalde voor de eerste keer een indoorzege op Flushing Meadows. Door de aanhoudende regenval in New York vond haar partij tegen King onder het nieuwe, hypermoderne dak boven het Arthur Ashe Stadium plaats.

,,Het was best wel even wennen om in het afgesloten Ashe te spelen, maar het voelde heerlijk aan'', liet de topfavoriet na afloop opgewekt weten. ,,Er is echt veel lawaai hier. Overal waar je speelt, is het behoorlijk rustig, maar deze indoorbaan is heel luidruchtig.''

86e zege

Serena Williams behaalde haar 86e zege bij het US Open en haar 306e overwinning op een grandslamtoernooi. Daarmee evenaarde ze Martina Navratilova, die in haar rijke loopbaan eveneens 306 partijen won op een major. Voor Serena liggen dit jaar in New York nog meer records voor het grijpen. Met haar zevende triomf zou ze Chris Evert passeren als succesvolste profspeelster bij het US Open. Dat zou tevens haar 23e grandslamtitel betekenen, waarmee ze Steffi Graf zou passeren als tennisster met de meeste majors op haar naam.

Serena Williams, die in de derde ronde tegen de Zweedse Johanna Larsson (de dubbelpartner van Kiki Bertens) speelt, besefte donderdag echter dat het nog lang niet zo ver is in New York. Ondanks 38 winners en 13 aces was ze niet tevreden over haar spel tegen King. ,,De uitslag had er nog wat beter moeten uitzien. Voor mijn gevoel heb ik nog onnodig veel foutjes gemaakt.''

Venus Williams (36) werkte dankzij haar prima service vier van de vijf breakpoints weg die Görges afdwong. De tweevoudig kampioene speelt in de derde ronde tegen de Duitse Laura Siegemund. De gezusters Williams kunnen elkaar in de halve finales weer eens treffen voor een befaamde Sister Act.