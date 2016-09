Radwanska door naar derde ronde US Open

NEW YORK - De Poolse tennisster Agnieszka Radwanska is door naar de derde ronde van de US Open. Ze versloeg bij het tennistoernooi in New York de Engelse Naomi Broady in twee sets: 7-6 (9) 6-3. Radwanska was als vierde geplaatst bij de vrouwen.

Door ANP - 2-9-2016, 3:06 (Update 2-9-2016, 3:06)