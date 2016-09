Overwerk voor Nishikori in New York

NEW YORK - De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft donderdag de derde ronde bereikt van de US Open, maar soepel ging dat niet. De nummer zes van de plaatsingslijst bezorgde zichzelf in New York overwerk door de tweede set af te staan aan zijn Russische opponent Karen Chatsjanov. Nishikori trok de partij uiteindelijk in vier sets naar zich toe: 6-4 4-6 6-4 6-3. De partij in het Louis Armstrong-stadion lag een tijdje stil vanwege de regen.

De 26-jarige Japanner stond twee jaar geleden in de finale van de US Open, waarin hij verloor van de Kroaat Marin Cilic. Vorig jaar strandde Nishikori al in de eerste ronde. De als zesde geplaatste Aziaat staat nu in de derde ronde tegenover Nicolas Mahut uit Frankrijk, die landgenoot Pierre-Henri Mathieu klopte (6-4 6-4 6-2).

Bij de vrouwen drong Venus Williams door tot de derde ronde. De 36-jarige Amerikaanse, in 2000 en 2001 de beste in New York, versloeg de Duitse Julia Görges met 6-2 6-3.