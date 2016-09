Keukeleire bezorgt België weer zege in Vuelta

ANP Keukeleire bezorgt België weer zege in Vuelta

BILBAO - De Belgische wielrenner Jens Keukeleire heeft donderdag de twaalfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De coureur uit de ploeg van Orica-BikeExchange was in Bilbao de snelste in de eindsprint van een uitgedund peloton. De Fransman Maxime Bouet eindigde als tweede, de Italiaan Fabio Felline werd derde.

Door ANP - 1-9-2016, 18:19 (Update 1-9-2016, 18:20)

Keukeleire zorgde al voor de vierde Belgische ritzege in de Vuelta van dit jaar. Gianni Meersman boekte sprintzeges in de tweede en vijfde etappe. Jonas van Genechten zegevierde in de zevende etappe. Nairo Quintana finishte donderdag in het peloton en blijft drager van de rode leiderstrui.

Een kleine kopgroep reed een groot deel van de wedstrijd over 193 kilometer vooruit, maar werd voor de tweede en laatste beklimming van de Alto el Vivero (tweede categorie) op een plaatselijk rondje ingerekend. Op de slotklim koos de Belg Dries Devenyns de aanval en hij bleef ook in de afdaling vooruit. Pas op 1200 meter van de eindstreep werd de renner van IAM Cycling ingehaald door het jagende peloton, bestaande uit ruim veertig renners die op de klim het tempo konden volgen. Keukeleire won de sprint van de groep met overmacht.

Klassement

,,Iedereen heeft geleden vandaag en ik was net goed genoeg om mee te kunnen over de hellingen. Ik had veel vertrouwen in de sprint'', reageerde de Belg op zijn eerste overwinning in de WorldTour.

Robert Gesink was de enige Nederlander die in het peloton finishte samen met de klassementsrenners. In de top van het klassement veranderde niets. Quintana houdt 54 seconden voorsprong op Chris Froome en 1.05 op ploeggenoot Alejandro Valverde.