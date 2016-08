Massa kondigt afscheid Formule 1 aan

ANP Massa kondigt afscheid Formule 1 aan

MONZA - Felipe Massa heeft donderdag zijn afscheid van de Formule 1 aangekondigd. De Braziliaanse autocoureur stopt aan het einde van dit seizoen. De 35-jarige Massa heeft dan vijftien seizoenen geracet in de koningsklasse van de autosport.

Door ANP - 1-9-2016, 14:06 (Update 1-9-2016, 14:35)

Massa won in zijn carrière elf keer een grand prix. Alle keren was dat in een bolide van Ferrari, tussen 2006 en 2008. Hij finishte in 2008 als tweede in het wereldkampioenschap achter Lewis Hamilton met precies één punt minder.

,,Ik ben nu zenuwachtiger dan ik ooit voor een race ben geweest, maar na vijftien jaren in de Formule 1 is dit mijn laatste seizoen. Nog acht races te gaan en ik zal er zoveel mogelijk van genieten'', zei de veteraan op het circuit van Monza, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Italië wordt verreden.

Racelegende

Massa debuteerde in 2002 bij Sauber en maakte in 2006 promotie naar het grote Ferrari, waar hij aan de zijde reed van onder anderen de Duitse racelegende en zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Zijn beste jaren waren die 2006 tot en met 2008.

Het einde van zijn carrière leek nabij in 2009, toen Massa tijdens de kwalificatierace voor de Grand Prix van Hongarije een losgeschoten metalen veer tegen zijn helm kreeg. De coureur liep zwaar hoofdletsel op en kwam dat jaar niet meer in actie. Massa herstelde wonderwel en maakte het jaar daarop gewoon zijn rentree.

Massa rijdt sinds 2014 voor Williams. Hij reed de afgelopen jaar nog enkele keren op het podium voor de Britse renstal, die hij donderdag omstandig bedankte. Zijn laatste race van dit seizoen, in Abu Dhabi, wordt zijn 250e grand prix.