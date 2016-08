Monza blijft behouden voor Formule 1

MILAAN - Monza is ook de komende jaren verzekerd van de Formule 1. Het beroemde racecircuit in Italië is een nieuwe deal overeengekomen met de koningsklasse van de autosport. ,,De Grote Prijs van Italië blijft in Monza. We zijn zeer tevreden'', liet de president van de regio Lombardije woensdag weten op Facebook.

Door ANP - 31-8-2016, 15:05 (Update 31-8-2016, 15:05)

Het zou gaan om een nieuw contract voor drie jaar. Het vorige contract loopt dit jaar af. Monza is sinds de start van de Formule 1 in 1950 decor van de Grote Prijs van Italië. Alleen in 1980 maakte het racecircus een uitstapje naar Imola.

Komende zondag is Monza, dat tevens geldt als thuiscircuit van Ferrari, de volgende halte in het WK van dit jaar. Het circuit is mede door zijn lange rechte stukken bijzonder snel.