Venus Williams viert record met zege

NEW YORK - Venus Williams heeft dinsdag in New York een grandslamrecord gevierd met een zwaarbevochten overwinning. De 36-jarige Amerikaanse begon bij het US Open aan haar 72e majortoernooi. Daarmee passeerde ze haar landgenote Amy Frazier, die in haar loopbaan van 1987 tot 2006 op 71 deelnames aan grandslamtoernooien eindigde.

De als zesde geplaatste Venus Williams, de oudere zus van nummer één Serena Williams, versloeg in het Arthur Ashe Stadium de Oekraïense Katerina Kozlova in drie sets: 6-2 5-7 6-4. De partij duurde liefst 2 uur en 42 minuten.

Venus Williams maakte in 1997 haar debuut op het US Open. Ze haalde toen meteen de finale. In 2000 en 2001 schreef Venus Williams het laatste grandslam van het seizoen voor eigen publiek op haar naam. Vorig jaar bereikte de zevenvoudige majorwinnaar nog de kwartfinales in New York.

Sinds haar debuutjaar in 1997 miste Venus Williams slechts acht grandslamtoernooien.