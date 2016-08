Dideriksen sprint naar winst in Ladies Tour

TIEL - De Deense wielrenster Amalie Dideriksen heeft dinsdag de openingsetappe van de Holland Ladies Tour gewonnen. De twintigjarige renster van Boels-Dolmans was de sterkste in de sprint na een etappe over ruim 100 kilometer met start en aankomst in Tiel. Zij is ook meteen de eerste leidster in het algemeen klassement.

Door ANP - 30-8-2016, 20:34 (Update 30-8-2016, 20:34)

Ellen van Dijk, ploeggenote van Dideriksen, was op de zesde plaats de beste Nederlandse in de eerste etappe. De Ladies Tour gaat woensdag verder met een ploegentijdrit over 26 kilometer in en rond Gennep.