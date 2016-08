Majka volgt Sagan naar Bora

BAD ISCHL - De Poolse wielrenner Rafal Majka verruilt aan het einde van dit seizoen de Russische wielerploeg Tinkoff voor de Duitse formatie Bora. De klimmer heeft voor twee jaar getekend. Hij volgt de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan, die begin augustus zijn overstap van Tinkoff naar Bora bekendmaakte.

Door ANP - 30-8-2016, 11:03 (Update 30-8-2016, 11:03)

Bora ziet voor Majka een belangrijke rol weggelegd in onder meer de Ronde van Italië en de Tour de France. De 26-jarige Pool won dit jaar voor de tweede keer in zijn carrière de bolletjestrui als winnaar van het bergklassement in de Tour. Hij eindigde als derde in de wegrace bij de Olympische Spelen in Rio.

,,Ik wil ons team versterken met het oog op de grote rondes en Majka is in staat bij de beste vijf te eindigen. Bovendien kunnen onze jonge talenten profiteren van zijn ervaring'', aldus teammanager Ralph Denk.