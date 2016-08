Olympisch kampioene Puig al klaar op US Open

NEW YORK - Voor olympisch tenniskampioene Monica Puig zit de US Open er al na één dag op. De Puerto Ricaanse verloor maandag in de eerste ronde van de Chinese Zheng Saisai: 4-6 2-6.

Door ANP - 30-8-2016, 7:59 (Update 30-8-2016, 7:59)

Puig had met haar winst in Rio op de Duitse Angelique Kerber haar vaderland het eerst olympische goud ooit bezorgd. ,,Ik voelde veel druk, de verwachtingen waren hoog. Het is moeilijk een toernooi te beginnen na zo'n groot succes'', vertelde ze na haar tegenvallende optreden in New York. Realistisch was ze ook. ,,Ik moet gewoon nog veel leren en ga weer hard werken om mezelf te verbeteren.'' Voor de 23-jarige Puig was het haar vierde optreden op de US Open. Pas één keer bereikte ze de tweede ronde.