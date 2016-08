IOC-lid Hickey voorlopig vrij in Rio

ANP IOC-lid Hickey voorlopig vrij in Rio

RIO DE JANEIRO - IOC-lid Patrick Hickey is voorlopig vrijgelaten uit de gevangenis van Rio de Janeiro. De Ier was tijdens de Olympische Spelen opgepakt en opgesloten op verdenking van betrokkenheid bij illegale handel in toegangskaarten. De rechtbank heeft hem wel te kennen gegeven dat hij Brazilië voorlopig niet mag verlaten. Over een mogelijk vertrek kan pas worden gesproken als de onderzoeken zijn afgerond.

Door ANP - 29-8-2016, 20:34 (Update 29-8-2016, 20:34)

In het onderzoek worden ook leden van het olympisch comité van Ierland verdacht van betrokkenheid bij de zaak.