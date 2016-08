Quintana wint bergrit Vuelta, Gesink tweede

LAGOS DE COVADONGA - Nairo Quintana heeft maandag de tiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Colombiaan nam meteen ook de leiderstrui over van de Spanjaard David de la Cruz. Het was een rit met als afsluiting de gevreesde klim naar Lagos de Covadonga, waar op sommige stukken het stijgingspercentage 17,5 procent bedraagt.

Lang reed Robert Gesink op die helling alleen voorop, totdat bij de klassementstoppers achter hem de strijd ontbrandde. De Achterhoeker van LottoNL-Jumbo finishte net voor de Brit Chris Froome als tweede. Het was een ijzersterk optreden van Gesink, die tot dusverre een pechjaar kende. Door een val in de Ronde van Zwitserland miste hij de Tour de France. Gesink verscheen niet topfit aan de start van de Vuelta en kreeg een rol in de schaduw van kopman Steven Kruijswijk, die inmiddels na een botsing met een paaltje thuis zit met een gebroken sleutelbeen. Gesink zocht dagsucces en slaagde daar maandag bijna in.

De koplopers, aanvankelijk met zestien, bereikten de voet van de slotklim met een voorsprong van 2.45 op de groep met Quintana. Gesink, die tot dan veel steun had gehad van zijn Belgische ploeggenoot Victor Campenaerts, zette zich aan kop van de groep, maar werd al snel voorbijgestreefd door de Belg Louis Vervaeke. Die hield niet stand waarna de Fransman Pierre Rolland het probeerde, later weer afgelost door Gesink. Met nog 6 kilometer voor de boeg had hij nog een marge van 45 seconden op Quintana en Alberto Contador, die probeerden Froome op achterstand te zetten. Die strijd, met wisselende posities, was in het nadeel van de Nederlander die op 2,5 kilometer voor de streep Quintana voorbij zag snellen, maar de rest knap achter zich hield.