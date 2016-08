Lammers neemt Verstappen in bescherming

ANP Lammers neemt Verstappen in bescherming

SPA-FRANCORCHAMPS - Jan Lammers neemt Max Verstappen in bescherming. Volgens de voormalig Formule 1-coureur moet de achttienjarige Nederlander zich niets aantrekken van de harde kritiek die hij kreeg na de Grote Prijs van België. ,,Max is de steen in de vijver van de Formule 1 en dit zijn de rimpels die dat teweeg brengt'', zei Lammers maandag. ,,Niet iedereen vindt het geweldig dat hij de gevestigde orde naar huis rijdt.''

Door ANP - 29-8-2016, 12:15 (Update 29-8-2016, 12:15)

Verstappen beleefde zondag op Spa-Francorchamps een enorme deceptie. Tienduizenden landgenoten langs het circuit zagen hun favoriet, die vanaf de tweede plek was gestart, al in de eerste bocht botsen met Kimi Räikkönen. Verstappen vocht verderop in de race nogmaals een verbeten duel uit met de Fin, die riep dat Verstappen hem van de baan wilde rijden. Räikkönen kreeg bijval van Niki Lauda, die openlijk stelde dat Verstappen rijp is voor een bezoekje aan de psychiater.