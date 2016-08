Gesink: wennen aan nieuwe rol in Vuelta

OVIEDO - Robert Gesink rijdt in de Ronde van Spanje nu eens niet voor een goed klassement. De renner van LottoNL-Jumbo, die lang moest herstellen van een val in de Ronde van Zwitserland, is vooral in de Vuelta om kilometers te maken voor volgend jaar en te mikken op dagsucces. Dat blijkt even wennen voor de dertigjarige Achterhoeker.

Door ANP - 29-8-2016, 10:38 (Update 29-8-2016, 10:38)

,,Mijn herstelvermogen is normaal gesproken mijn sterkste kant, als ronderenner is dat waar je op teert. Nu is dat wisselender'', vertelde Gesink maandag op de website van zijn ploeg. ,,Ik zit op een andere manier in deze ronde, omdat ik niet voor het klassement fiets zoals normaal gesproken. Ik merk dat ik daar wat meer moeite mee heb. In de derde etappe was ik bijvoorbeeld heel goed, maar de dag erna ging het weer niet zo goed."

Bovendien viel kopman Steven Kruijswijk weg na een val. Gesink: ,,Voor mij persoonlijk blijft het plan hetzelfde. Het is het belangrijkste om de Vuelta in de benen te hebben richting volgend jaar.''