ANP Van der Breggen aan start Ladies Tour

TIEL - Wielrenster Anna van der Breggen staat dinsdag aan de start van de Boels Rental Ladies Tour, de Nederlandse etappekoers die zes dagen duurt. Het wordt voor Van der Breggen haar eerste officiële wedstrijd in eigen land als olympisch kampioene op de weg, nadat ze wel al een criterium in Etten-Leur had gereden. De 26-jarige wielrenster, die in Rio ook brons pakte op de tijdrit, is de kopvrouw van Rabo-Liv in de Ladies Tour.

Door ANP - 29-8-2016, 8:17 (Update 29-8-2016, 8:17)

De ploeg bestaat verder uit Roxane Knetemann, Jeanne Korevaar, Nederlands kampioene Anouska Koster, de Australische Shara Gillow en Kasia Niewiadoma uit Polen. De etappekoers begint met een rit over ruim 100 kilometer, met start en finish in Tiel. Woensdag staat een ploegentijdrit op het programma rond Gennep, gevolgd door vier ritten door Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.