ANP Golfer Reed met titel naar Ryder Cup

NEW YORK - De Amerikaanse golfer Patrick Reed heeft zichzelf een groot plezier gedaan. De 26-jarige Texaan boekte zondag op Long Island in New York zijn eerste toernooizege in bijna twintig maanden, door The Barclays op zijn naam te schrijven. Reed verdiende daarmee tevens een plek in het Amerikaanse team voor de Ryder Cup. Eind september gaan de Amerikanen in Minnesota de strijd aan met de beste golfers uit Europa.

Door ANP - 29-8-2016, 7:57 (Update 29-8-2016, 7:57)

,,Geweldig, mooier kan het niet worden'', zei Reed, die landgenoot Sean O'Hair en Emiliano Grillo uit Argentinië na vier rondes over de banen van Bethpage Black één slag voorbleef. De Amerikaan gaf de winst nog bijna weg met twee bogeys op de laatste drie holes, maar hij hield precies genoeg van zijn voorsprong over om zijn vijfde toernooizege op de PGA Tour te kunnen vieren.

Jason Day, de Australische aanvoerder van de wereldranglijst, eindigde op twee slagen als vierde.