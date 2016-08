Kapotte voorvleugel verpest start Verstappen

ANP Kapotte voorvleugel verpest start Verstappen

SPA-FRANCORCHAMPS - Max Verstappen staat in de Grote Prijs van België voor een inhaalrace. De Nederlandse coureur in de Formule 1 startte zondag op Spa-Francorchamps vanaf de tweede plaats, maar kwam in de eerste bocht in aanraking met de Ferrari van Kimi Räikkönen. De Fin werd op zijn beurt geraakt door zijn Duitse teamgenoot Sebastian Vettel. Bij de botsing die ontstond, raakte de voorvleugel van Verstappen beschadigd.

Door ANP - 28-8-2016, 14:31 (Update 28-8-2016, 14:31)

De achttienjarige coureur handhaafde zich nog wel even op de tweede plek, maar werd op het lange parcours van ruim 7 kilometer door steeds meer coureurs gepasseerd. Verstappen slaagde erin de pits te bereiken, waar een nieuwe vleugel op zijn bolide van Red Bull werd gemonteerd. Vanaf de zeventiende plek moet de Nederlander aan een inhaalrace beginnen.