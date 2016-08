Franse tennisbond schorst trio na drama Rio

PARIJS - De Franse tennisbond heeft Kristina Mladenovic, Caroline Garcia en Benoît Paire geschorst na hun wangedrag op de Olympische Spelen. De tennissers krijgen voorlopig geen (financiële) steun van de bond en komen tot nader order niet in aanmerking voor deelname aan de Fed Cup en Daviscup, de landenwedstrijden voor vrouwen en mannen.

Mladenovic en Garcia leverden in Rio de Janeiro scherpe kritiek op de Franse bond na hun uitschakeling in de eerste ronde van het dubbelspel op de Spelen. De twee tennissters hoorden pas vlak voor hun eerste optreden dat ze in dezelfde kleding op de baan moesten verschijnen. Mladenovic noemde de bond ,,incompetent'' en zei dat hun wedstrijd verpest was.

Paire werd naar huis gestuurd omdat hij zich asociaal zou hebben gedragen en het 'groepsproces' had ondermijnd.