ANP Virusinfectie velt Sagan in Bretagne

PLOUAY - Voor wielrenner Peter Sagan heeft zijn rentree in het wielerpeloton zondag amper een uurtje geduurd. De wereldkampioen stapte in de Bretagne Classic Ouest-France, voorheen bekend als GP Ouest France - Plouay, al snel af. Volgens zijn Tinkoff-ploeg kampt Sagan met een virusinfectie. De eendagskoers in het westen van Frankrijk maakt onderdeel uit van de UCI WorldTour. In het klassement daarvan gaat Sagan aan kop.

Door ANP - 28-8-2016, 13:25 (Update 28-8-2016, 13:25)

De Slowaak deed vorige week op de mountainbike nog mee aan de olympische wedstrijd in Rio de Janeiro. Sagan startte achterin, rukte op indrukwekkende wijze op naar voren, maar verdween al even snel weer uit beeld na een lekke band. De wereldkampioen op de weg finishte in de achterhoede.