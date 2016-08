Haase in actie op eerste dag US Open

NEW YORK - Tennisser Robin Haase komt tijdens de openingsdag van de US Open in actie. De 29-jarige Hagenaar treft maandag de Australiër James Duckworth op baan 13. Hun partij staat als vierde op het programma, na twee vrouwenwedstrijden en één andere mannenpartij. Het programma in New York begint om 11 uur lokale tijd, 17 uur in Nederland.

Door ANP - 28-8-2016, 10:58 (Update 28-8-2016, 10:58)

Duckworth (24) is met een wildcard toegelaten tot de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Haase nam het nog nooit op tegen de nummer 199 van de wereld. Zelf staat de Hagenaar 64e op de mondiale ranking. Kiki Bertens en Richel Hogenkamp, de Nederlandse deelneemsters bij de vrouwen, komen op de openingsdag niet in actie.

De tennisfans in New York krijgen maandag wel onder anderen titelverdediger Novak Djokovic, Rafael Nadal, Angelique Kerber en Garbiñe Muguruza te zien.