ANP Hassan met toptijd derde in Parijs

PARIJS - Sifan Hassan komt langzaamaan in topvorm. De Nederlandse atlete liep zaterdag bij de Diamond League in Parijs naar de derde plaats op de 1500 meter. Haar tijd van 3.57,13 lag maar een seconde boven haar Nederlands record.

Door ANP - 27-8-2016, 21:22 (Update 27-8-2016, 21:22)

De wereldkampioene indoor eindigde bij de Olympische Spelen in Rio als vijfde op haar geliefde afstand. De finale kwam nog te vroeg voor Hassan. Een hardnekkige dijbeenblessure verstoorde haar voorbereiding.

In Parijs liet de Arnhemse zien dat ze nog altijd wereldtop is. Ze moest in Parijs nog wel de Britse Laura Muir en de Keniaanse olympisch kampioene Faith Kipyegon voor zich dulden. Muir won verrassend in de beste tijd van dit jaar: 3.55,22.