Chauffeurs auto’s volop blootgesteld aan uitlaatgassen

PETTEN - Bestuurders van auto’s, bussen en vrachtauto’s worden ook in hun voertuig volop blootgesteld aan uitlaatgassen. Uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) blijkt dat luchtfilters slechts 55 procent van de stofdeeltjes van buiten tegenhouden.

De luchtkwaliteit is vooral slecht op drukke verkeerswegen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door passerende voertuigen. Bekend is dat de blootstelling aan verontreinigde lucht kan leiden tot gezondheidseffecten op de korte en lange termijn.

,,Wat in Nederland nooit eerder werd gemeten, is aan hoeveel slechte stoffen inzittenden worden blootgesteld’’, zegt onderzoeker Ernie Weijers. ,,Dit is heel relevant als je vaak in de auto zit, zoals taxichauffeurs en buschauffeurs. Of wanneer je bijvoorbeeld astma hebt of COPD.’’

ECN onderzocht de concentraties stikstofoxiden en ultrafijnstof in een rijdende auto (een Volkswagen Turan) en vlak daarbuiten. De concentraties van deze stofdeeltjes blijken tijdens het rijden aan de voorkant van de auto vrijwel gelijk te zijn als binnen.

Ook werd het effect van de verschillende ventilatiestanden bekeken. Weijers: ,,Luchtfilters houden ongeveer 55 procent van de stofdeeltjes van buiten tegen. Dat betekent dat je nog steeds 45 procent rechtstreeks inademt. Als je echter de recirculatiestand aanzet, dan adem je minder dan tien procent van de stofdeeltjes in.

Nadeel van deze stand is dat na tien tot vijftien minuten de ramen beslaan door ophoping van vocht. Als dan de ramen open moeten, komt de verontreinigde lucht alsnog binnen.

Volgens Weijers is het voor de gezondheid belangrijk dat de kwaliteit van luchtfilters wordt verbeterd. Ook dienen ze regelmatig te worden vervangen. ,,Hier zie ik een kans voor autofabrikanten. Net zoals het installeren van een airbag, draagt het optimaliseren van de luchtkwaliteit door filters ook bij aan de gezondheid van bestuurders.’’