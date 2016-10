Griezelclowns jagen angst aan

Foto Robin Smits Dit is clown Sjaaky. Sjaaky verkleedt zich alleen voor mensen die zelf kiezen om te griezelen. Hij is te zien tijdens de Night of Darkness op 4 en 5 november in Beverwijk.

HAARLEM - De clown zit in het verdomhoekje. Wie een kostuum wil huren moet eerst vertellen wat hij of zij van plan is, om een ’creepy clown epidemic’ te voorkomen, zoals Amerikaanse media het noemen.

Door Sam Trompert - 12-10-2016, 17:05 (Update 12-10-2016, 17:44)

Het begon, zoals zo vaak, in de Verenigde Staten: griezelige clowns die kinderen en volwassenen de stuipen op het lijf jagen. Inmiddels duiken ze ook elders op, waaronder in Nederland. In Almere en Oss zijn de zogenoemde creepy, horror- of killerclowns al gespot.

De politie voegt een vierde geuzennaam toe: loser-clowns. Agenten kunnen helemaal niet lachen om de verkleedpartijen, die vooral kattenkwaad lijken. In een persbericht klaagt de politie dat deze ’losers’ aangepakt moeten worden door opvoeders, scholen en vrienden. „Als er aangifte wordt gedaan kan de ’grap’ uitmonden in een echt politie-onderzoek met alle mogelijke gevolgen van dien”, luidt hun waarschuwing.

Ook fastfoodketen McDonalds nam maatregelen. Mascotte Ronald McDonald is met vakantie gestuurd. De frietclown verschijnt de komende tijd niet in het openbaar, want ’dat is niet gepast’, zegt het hamburgerrestaurant. De Halloweenoptocht op 28 oktober in Alphen aan den Rijn is clownloos. Aanvankelijk stond er wel één op het programma, maar ’je moet het niet opzoeken’, zegt organisator Toob Alers. „Het wordt gezellig griezelen.”

„Waar zijn we toch mee bezig!”, vraagt Anne Assies zich af. De nuchtere Alkmaarse is eigenaar van De Narrenkap, een bedrijf dat onder andere themakleding verhuurt en verkoopt. „Twee mensen in Nederland hebben een grap uitgehaald en gelijk is het hele land in paniek. Het zorgt juist voor meer belangstelling voor griezelige clownmaskers”, merkt Assies.

Opgeschoten knaap

Andere kostuumverhuurders ervaren dat nog niet, maar houden hun clownspakken goed in de gaten. „Als er een opgeschoten knaap komt die met een zo’n pak langs de kant van de weg wil gaan staan, dan krijgt hij dat echt niet mee hoor”, zegt André van der Weiden van Jan Monnikendam in Haarlem.

Ook Patricia de Vriend van de Leidse kostuumverhuurder Hoppezak wil weten wat iemand van plan is met een clownspak. De angst voor clowns, oorspronkelijk bedacht als vriendelijke grappenmaker, komt De Vriend wel bekend voor. „Ik vind het walgelijke types, die clowns. Ze geven me een beetje de creeps.”

Voor Monique van Schie-Bos, uit Alkmaar, betekenen clowns iets heel anders. Ze treedt op als Clown Niekie. Angst voor clowns is haar specialiteit. „Clowns zijn voor mij: rode neus, grote schoenen en grapjes maken. Horrorclowns? Daar heb ik helemaal niks mee.” Bij mensen die het eng vinden ’bouwt ze een bruggetje’, zegt ze. Het blijkt te werken, ook bij volwassenen. „Binnen twee minuten staan ze om me heen!”