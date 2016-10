A1 en A2-melk

Het verschil tussen A1 en A2 melk heeft niets te maken met de snelwegen A1 of A2. Het draait om eiwitverhoudingen in die melk en is terug te brengen tot de genen van de koe.

De melk die tot nu toe het meest wordt gedronken is A-1 melk. In deze melk wordt een bepaald eiwit (bèta-caseïne) door aminozuren afgebroken waardoor een ’kwade molecuul’ (peptide BCM-7) vrijkomt in de melk.

Professor Keith Woodford (Lincoln University, Nieuw-Zeeland) brengt dit in zijn boek ’Devil in the...