Brugellende bij A8 is nog niet voorbij

Archieffoto Coenbrug

ZAANDAM - De problemen met de bruggen in de snelweg A8 over de Zaan zijn nog niet voorbij. De brug kan voor de scheepvaart voorlopig niet open.

Door Frans van den Berg - 10-10-2016, 21:56 (Update 10-10-2016, 22:00)

Afgelopen zondag bleven de slagbomen bij deze bruggen dicht. Verkeer richting Amsterdam was drie uur lang niet mogelijk en richting Alkmaar zelfs vijf uur. Vanwege de veiligheid gaan de slagbomen pas open wanneer de bruggen dicht én vergrendeld zijn. Zondag waren ze wel gesloten, maar niet vergrendeld, zo laat Rijkswaterstaat na een eerste evaluatie weten.

„De storing aan de Coenbruggen is op dit moment nog niet verholpen. Wij werken er hard aan om deze storing zo snel mogelijk op te lossen. De bruggen zijn nu gesloten, waardoor hoge schepen de brug niet kunnen passeren. Het wegverkeer heeft hier geen last van”, laat de woordvoerster weten.

Bizarre genoeg ging een dag eerder een van de bruggen over het Zijkanaal C in de A9 niet dicht. Ook daar duurde het vijf uur voor het verkeer richting Alkmaar weer kon rijden. In beide gevallen leverden de storingen kilometerslange files op en automobilisten die geen kant meer op konden.

„Helaas was de storing van de brug over zijkanaal C (A9) en de storing van de Coenbruggen (A8) te complex om direct op te kunnen lossen. De bruggen moesten met de hand worden gesloten. Volgens het protocol zijn er dan twee monteurs nodig om de brug veilig te kunnen sluiten. Om deze reden moest er bij beide incidenten een tweede monteur bijgehaald worden. Dit kost extra tijd”, verklaart ze de lange storing. Een week eerder was een storing aan de brug bij Amstelveen in de A9 wel binnen een uur verholpen.

Rijkswaterstaat onderzoekt nog altijd wat de oorzaak van de storingen was. Of de leeftijd van de bruggen daarbij een rol speelt, is onduidelijk.