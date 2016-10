'Vluchten toch overgeheveld van Schiphol naar Parijs'

SCHIPHOL - Ondanks ernstige protesten van het kabinet, wordt KLM toch verder uitgehold door een opgelaaide machtsstrijd binnen de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij Air France KLM. Dat melden meerdere bronnen aan De Telegraaf.

Door Leander Mascini - 6-10-2016, 9:22 (Update 6-10-2016, 9:23)

De uitholling kost banen in Nederland, zo meldt de ochtendkrant. KLM’er Pieter Bootsma, inmiddels de hoogste Nederlander in Air France KLM, hevelt achter de schermen toch vluchten over van Schiphol naar Parijs.

In juni zorgde een soortgelijk plan voor grote onrust bij KLM-personeel. Minister Dijsselbloem (Financiën) zei toen dat er van overheveling van KLM-vluchten geen sprake kan zijn, als er niet bezuinigd wordt bij Air France. Air France KLM ontkent het overhevelen van vluchten.

De vakbonden zijn alert. „Wij houden de KLM-directie aan de afspraken die we hebben gemaakt over banengroei in ruil voor bezuinigingen”, zegt Bob van de Wal van de Vereniging Hoger KLM Personeel.