Schiphol betreurt negatieve advies bewoners

SCHIPHOL - Schiphol betreurt het dat de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol een negatief advies heeft gegeven op de gebruiksprognose voor 2017.

Door Frans van den Berg - 30-9-2016, 20:32 (Update 30-9-2016, 20:38)

Schiphol vindt de kritiek van de bewoners onterecht. ,,De gebruiksprognose geeft naar onze mening een getrouw beeld van de verwachtingen voor het jaar 2017'', zo laat het bedrijf weten.

De kritiek van de bewoners betreft de nachtvluchten en de groei tot 2020.

De bewoners houden vast aan de afspraak dat het aantal nachtvluchten zou worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Schiphol meent dat die vermindering niet meer nodig is omdat inmiddels de geluidsoverlast is verminderd.

,,De tijdelijke reductie van 32.000 naar 29.000 nachtbewegingen is onderdeel van het pakket van maatregelen (onderdeel van afspraken gemaakt aan de Alderstafel) die in december 2012 aan de Alderstafel is afgesproken. Op 9 december 2015 heeft de luchtvaartsector in het overleg door middel van een studie en op een open en transparante wijze aangetoond dat de sector op basis van het aantal daadwerkelijk gevlogen CDA’s (Continuous Descent Approach = glijvluchtnadering) voldoet aan de gemaakte afspraken. Conform afspraak 7 van het alternatieve pakket, vervalt daarmee de reductie van 3000 nachtbewegingen per jaar.''

limiet

Ook voor de toekomstige groei zijn volgens Schiphol wel heldere afspraken gemaakt. De grens van 500.000 vluchten wordt mogelijk al komend jaar gehaald, maar zal daarna tot en met 2020 niet worden overschreden, stelt de luchthaven. Dat kan simpel worden geregeld omdat er niet meer starts- en landingsplekken (slots) worden vergund aan luchtvaartmaatschappijen.

Schiphol wijst er tevens op dat volgens afspraak extra vluchten op Eindhoven en Lelystad komen. Eindhoven is daar al mee bezig en Lelystad Airport zal conform planning vanaf 1 april 2018 beschikbaar zijn als alternatief voor het niet-mainportgebonden (leisure) verkeer en zal vanaf dat moment kunnen bijdragen aan de invulling van het selectiviteitsbeleid.

,,Schiphol gaat daarbij primair uit van marktwerking, waarbij het niet-mainport verkeer wordt gestimuleerd om van Lelystad gebruik te gaan maken. Het ministerie werkt op dit moment aan een juridisch instrument om, alleen als de marktwerking onvoldoende resultaat oplevert, het leisure verkeer (dus niet-mainport gebonden) alsnog te verplaatsen naar Lelystad.''