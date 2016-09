Museum Vrolik: Korting voor lezers

Foto Ella Tilgenkamp Museum Vrolik in het AMC

Lezers van onze krant krijgen korting voor bezoek aan het Museum Vrolik tijdens het ‘Weekend of Anatomy Lite’ op 15 en 16 oktober.

Door Rien Floris - 29-9-2016, 18:18 (Update 29-9-2016, 18:18)

In het museum worden ieder uur rondleidingen gegeven aan kleine groepen bezoekers. Ook zijn er verschillende kraampjes met meer informatie over bijvoorbeeld vloeistofpreparaten en wat daar allemaal bij komt kijken.

Kaarten zijn te koop via Eventbrite en kosten normaliter acht euro. Met de code WOA5 krijgen lezers echter een rondleiding voor vijf euro. Boek vooraf, want op de dag zelf is...