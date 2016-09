Bibliotheek van het menselijk lichaam

Ella Tilgenkamp Museum Vrolik in het AMC Bekijk Fotoserie

Conservator Laurens de Rooy promoveerde in 2009 op historisch onderzoek naar Lodewijk Bolk, één van de anatomen die de verzameling na Vrolik sterk uitbreidde. Sinds 1984 is de collectie afkomstig uit het door hem gebouwde ontleedkundig laboratorium aan de Amsterdamse Mauritskade in het AMC te zien.

Door Rien Floris - 29-9-2016, 18:18 (Update 29-9-2016, 18:18)

,,In 1984 was het museum vooral ingericht voor studenten geneeskunde als extra demonstratie van ontledingen. Maar de studenten leren eigenlijk veel meer in de snijzalen waar ze echt met een lichaam bezig zijn.’’

Bibliotheek

De verzameling wordt ook...