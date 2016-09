Raad van State staat doden ganzen Schiphol toe

ANP

HAARLEM - De grauwe gans, brandgans, kolgans en Canadese gans mogen tot en met 31 december 2018 worden gedood in een straal van tien kilometer rond luchthaven Schiphol. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Volgens de Raad van State heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in 2014 terecht ontheffingen verleend aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland om de ganzen op te sporen, opzettelijk te verontrusten en te doden. Dit in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

De Faunabescherming was hiertegen in het geweer gekomen. De rechtbank stelde GS al eerder in het gelijk.

De Faunabescherming voerde aan dat er andere maatregelen hadden moeten worden getroffen om de de hoeveelheid ganzen rond Schiphol terug te dringen. Maar de Raad van State vindt dat het college terecht heeft geoordeeld dat er voor de korte termijn geen andere bevredigende oplossing is.