D66 wil vaart maken met snellaadstations langs provinciale wegen

HAARLEM - Er moeten snellaadstations komen voor elektrische auto’s langs de drukke provinciale wegen in Noord-Holland. Dat vindt de Statenfractie van D66.

Fastned heeft de vergunning gekregen om langs de Rijkswegen in Nederland in totaal 200 laadstations te plaatsen. Maar er is volgens D66 meer nodig om de transitie naar elektrisch rijden te laten slagen.

De provincie heeft al geïnvesteerd in laadpalen in de steden, maar volgens Statenlid Andries Tijssens moet de laadinfrastructuur nog verder worden versterkt. ,,Om snellaadpunten rendabel te maken zijn...