Copiloot en purser bij controle op alcohol aangehouden op Schiphol

Foto: Koninklijke Marechaussee

SCHIPHOL-OOST - Op Schiphol zijn woensdag een copiloot en een purser aangehouden. Ze hadden te veel gedronken.

Door Jan Balk - 21-9-2016, 14:37 (Update 21-9-2016, 14:41)

De politie heeft tussen 06:00 en 12:00 uur in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee 100 piloten en 360 leden van het cabinepersoneel op het gebruik van alcohol gecontroleerd.

Bij een copiloot van een buitenlandse vliegmaatschappij werd 350 ugl. alcohol in zijn uitgeademde lucht gemeten. Dat komt overeen met 0,8 promille.

Een purser van een buitenlandse maatschappij blies 305 ugl. Dat is gelijk aan 0,7 promille. Na overleg met het Openbaar Ministerie werd de copiloot een boete van 5500 euro en de purser een boete van 1200 euro opgelegd. Beiden hebben de boetes betaald en zijn als passagiers verder gevlogen.

In de luchtvaart is maximaal 90 ugl oftelewel 0,2 promille toegestaan. In de tien uur voorafgaand aan een vlucht mag door vliegtuigpersoneel geen alcohol worden genuttigd.