Hollandse nieuwe: Ramez hoopt op zijn vrouw Sally

Nancy Ubert Ramez (2e van li.) in Camp Zero, een iglo van reddingsvesten die zijn gebruikt door Syrische vluchtelingen en op Lesbos werden achtergelaten. Bekijk Fotoserie

Nu Ramez Basheer een verblijfsstatus en een woning heeft, kan hij niet wachten tot zijn vrouw Sally naar Nederland komt. Toch moet hij nog heel lang geduld hebben. Misschien wel twee jaar.

Door Nancy Ubert - 17-9-2016, 12:50 (Update 17-9-2016, 13:24)

In de voorstelling ’Talent op de vlucht’ speelt Ramez het verhaal van een moslim die een christelijk meisje trouwt. Van beide kanten vindt de familie dat maar niks. In de chaos van de oorlog verliezen de twee geliefden elkaar uit het oog. De man komt in de gevangenis terecht en...