Oproep Facebook ’Ratten vangen in Zaandam’

ZAANDAM - Op Facebook wordt opgeroepen om zaterdag te komen knokken in de Zaandamse wijk Poelenburg. 1300 Geïnteresseerden hebben al aangegeven dat zij gaan. Maar er wordt ook veel kritiek gepost.

Door Leonie Groen - 13-9-2016, 12:23 (Update 13-9-2016, 12:29)

,,De ongediertebestrijding heeft het momenteel te druk”, schrijft ene Maar Ten, de oprichter van de Facebookpagina ’Ratten vangen in Zaandam’. Hij bedoelt dat Zaandam het hele weekeinde op zijn kop staat in verband met de Dam tot Damloop. Hij schrijft verder: ,,Daarom bij deze een dringende oproep aan vrijwilligers die zaterdag 17 september de wijk willen ontdoen van een aantal vieze smerige stinkratten. Alle middelen zijn toegestaan om de wijk vrij te krijgen van deze smerige diersoort.” Speciaal doelwit is ’treitervlogger’ Ismail Ilgun. ,,Ze zijn te herkennen aan hun flinke jaakneus en ingevallen magere lichaam.”

Als tijd staat aangegeven: zaterdag van 16 tot 23 uur. Het aantal geïnteresseerden dat heeft aangegeven te zullen gaan, loopt met het uur op. Tijdens lunchuur dinsdagmiddag 13 september waren het er al 1300. Ene Harrie Jansen herinnert aan het schoonvegen van de Amsterdamse Dam, op 25 augustus 1970, door het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine. Hippies werden verjaagd.

Het is helemaal niet zeker of die 1300 geïnteresseerden ook komen. Er is op Facebook ook veel kritiek op het ’eigen rechtertje spelen’.

De routes van de wandeltocht (zaterdag), de Damloop bij Night (zaterdagavond) en de Dam tot Damloop (zondag) lopen niet door de wijk Poelenburg. Met uitzondering van de 10-kilometer-wandelroute.