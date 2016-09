KLM Cityhopper viert 50ste verjaardag

SCHIPHOL - Wat vijftig jaar geleden begon als de Nederlandse Luchtvaart Maatschappij (NLM) met binnenlandse vluchten, is uitgegroeid tot een dochteronderneming van KLM met alleen Europese vluchten.

Door Frans van den Berg - 12-9-2016, 10:35 (Update 12-9-2016, 10:35)

NLM aantrekkelijk voor rondvluchten

KLM Cityhopper viert vandaag haar 50 verjaardag. Passagiers aan boord van alle 300 KLM Cityhopper-vluchten worden vandaag verrast met een feestelijke traktatie.

In 1966 werden er twee lijnen opgericht: de Noordelijke, via Enschede naar Groningen en de Zuidelijke, via Rotterdam en Eindhoven. De vloot bestond destijds uit twee van de Koninklijke Luchtmacht gehuurde Fokker F27 Friendships, die van militair naar civiel toestel waren omgebouwd. Bij de NLM werkte destijds 22 personeelsleden.

Rondvlucht

De eerste vluchten werden op 29 augustus 1966 vanaf de vliegbasis Eelde (Groningen) en Beek (Maastricht) naar Schiphol uitgevoerd. De directie sprak in jaarverslag 1966-1967 over een ’bevredigend’ resultaat met een gemiddelde bezettingsgraad van 46 procent op de Noordelijke lijn en 35 procent op de Zuidelijke in het eerste halfjaar. Natuurlijk werden de lijnen geopend om het zakenleven tegemoet te komen in hun behoefte aan snelle verbindingen. Maar er was ook een andere doelgroep: de jeugd. KLM wilde met de NLM het jongeren mogelijk te maken om kennis te maken met de luchtvaart. In de jaren erna bleek dat ook te kloppen, maar daarnaast beleefden vele ouderen in Nederland hun luchtdoop met de NLM, want naast de lijnvluchten werden er ook veel rondvluchten verzorgd.

Ramp

Een zwarte dag in het bestaan van NLM Cityhopper was 6 oktober 1981 toen bij Moerdijk een Fokker F-28 Fellowship tijdens een zware onweersbui verongelukte. Hierbij kwamen alle 17 inzittenden om het leven en een brandweerman op de grond die het ongeluk zag gebeuren en aan een hartaanval bezweek. De weersomstandigheden waarin het toestel terechtkwam waren zo extreem dat het toestel aan krachten werd blootgesteld waar het technisch nooit op gebouwd was. Hierdoor brak een vleugel van het toestel af waarna het neerstortte.

Groei

Het netwerk van NLM Cityhopper had zich in de jaren zeventig en tachtig inmiddels uitgebreid, vanuit de regionale Nederlandse luchthavens werden vluchten naar diverse Europese bestemmingen uitgevoerd. En ook vanuit Schiphol vloog NLM Cityhopper Europese bestemmingen aan en werd langzaam maar zeker een zogeheten ‘feeder’ voor overstappers op Schiphol. In 1988 had KLM de regionale airline Netherlines overgenomen waarna NLM en Netherlines onder één management kwamen te vallen. Uiteindelijk werden beide KLM-dochters samengevoegd en ging deze nieuwe dochter vanaf 1991 door onder de naam KLM Cityhopper BV. In 1988 nam KLM een belang in Air UK, 14,9%, de derde luchtvaartmaatschappij van het Verenigd Koninkrijk. Doel was wederom een verbeterde aan- en afvoer op Schiphol te bevorderen en een groter stempel te drukken op het intra-Europese luchtvervoer.

In 1991 wijzigde de naam in KLM Cityhopper door samenvoeging van NLM Cityhopper en de luchtvaartmaatschappij NetherLines (opgericht in 1984). In 1997 werd ook Air UK, die voornamelijk met Fokker 100- en 50-toestellen vloog, geïntegreerd, een enorme uitbreiding.

Fokkers

Dagelijks voert KLM Cityhopper zo’n 300 vluchten uit; 100.000 vluchten per jaar met meer dan 7 miljoen passagiers. De KLC-vloot bestaat vandaag uit 30 Embraer 190’s, 3 Embraer 175’s en 13 Fokker 70’s.

In 2017 neemt KLM Cityhopper definitief afscheid van de laatste Fokker 70 in haar vloot. In december 2008 ontving KLM Cityhopper al de eerste twee Embraer 190’s en in augustus dit jaar de derde Embraer 175. In begin 2018 bestaat de vloot van KLM Cityhopper uit 30 Embraer 190’s en 17 Embraer 175’s. Deze vliegtuigen zijn niet alleen zuiniger, maar hebben ook een beperktere uitstoot. De komende jaren wil KLC de vloot gestaag laten groeien. Zo gaat men vanaf 30 oktober tweemaal per dag op de nieuwe bestemming Dublin vliegen.