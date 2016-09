Kerk mag drugsthee invoeren

De eredienst. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - De Santo Daime kerk in Amsterdam mag hallucinerende thee blijven invoeren uit Brazilië. Op Schiphol was eerder 84 kilo in beslag genomen.

Door Frans van den Berg - 9-9-2016, 15:18 (Update 9-9-2016, 15:23)

Dat heeft de rechtbank in Haarlem deze week bepaald in drie strafzaken tegen leden van het kerkgenootschap. Hoewel de thee onder de Opiumwet valt en dus verboden is in Nederland, geeft voor de rechtbank de vrijheid van godsdienst de doorslag.

In november 2014 werd 21 kilo in beslag genomen op de luchthaven, in juli 2015 nog eens 33 kilo en in april van dit jaar bijna 30 kilo. De drie zaken werden tegelijkertijd behandeld omdat de situatie vergelijkbaar is en een principiële uitspraak nodig is.

In het verleden zijn vaker rechtszaken gevoerd omdat het Openbaar Ministerie geen uitzondering op de Opiumwet wil maken voor kerkgenootschappen. Voor je het weet zijn er straks cocaïnekerken.

Hallucineren

Maar tijdens de rechtszaak is duidelijk geworden dat de bezoekers van de kerkdiensten niet voor de drugsthee komen, al vormt het ritueel theedrinken wel een essentieel onderdeel van het geloof. De ’heilige vonk’ slaat over omdat in de ayahuasca-thee de verboden stof DMT zit. Dat leidt tot hallucinaties. De gebruikte hoeveelheid is echter klein, net als het kerkgenootschap dat uit honderd leden bestaat.

De Santo Daime kerk is in 1930 in Brazilië opgericht als een mengvorm van de katholieke kerk en Indiaanse riten. De thee wordt bereid uit planten uit de Amazone. Leden van het Nederlandse genootschap moeten de thee zelf jaarlijks in Brazilië ophalen, goed bewaren en registreren. Vanwege al die waarborgen en het feit dat de volksgezondheid niet in gevaar is, vindt de rechtbank in dit geval de vrijheid van godsdienst zwaarder wegen dan de Opiumwet.

Meer over de kerk en de thee op www.santodaime.nl