Hollandse nieuwe: Afscheid van Aous

Nieuwkomers krijgen drie jaar de tijd om Nederlands te leren en in te burgeren. Journalist Nancy Ubert, die ook theater maakt, is intensief betrokken bij Fada Theatre. Deze groep Syrische vluchtelingen, speelt voorstellingen in het hele land. Ondertussen moeten de nieuwkomers los van elkaar een zelfstandig bestaan zien op te bouwen.

Geld, huisvesting en toekomstplannen. Dat zijn de terugkerende onderwerpen van gesprek...

De repetities zijn weer begonnen en daarmee ook het nieuwe theaterseizoen. ’Gelukkig nieuwjaar’, wens ik mijn theatervrienden toe. Zondag speelt Fada...