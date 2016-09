T.rex Trix onthuld in Naturalis

LEIDEN - Al weken staat Leiden in het teken van T.rex Trix, maar zaterdag is het moment dan daar: dan kan het publiek het skelet aanschouwen. Vrijdag werd Trix onthuld in museum Naturalis.

Door Milo Lambers - 9-9-2016, 10:21 (Update 9-9-2016, 12:42)

Het skelet van de T.rex werd drie jaar geleden gevonden in de Amerikaanse staat Montana. Al snel toonde Naturalis interesse om de dino te kopen. Met behulp van een crowdfundactie is men er ingeslaagd. Trix is vanaf zaterdag te zien in de tentoonstelling T.rex in Town. Meer informatie over de expositie is hier te vinden.