Weiden met de melkrobot kan prima

GELDERSWOUDE - Melkveehouder Leo Bogaards in Gelderswoude is een van de ’nieuwe weiders’ in de groep veehouders die door Linda wordt begeleid. Hij melkt 65 Montbéliarde koeien met een melkrobot.

,,Toen ik de melkrobot kocht, was me geadviseerd om ze eerst twee jaar binnen te houden, maar van dat advies is de fabrikant inmiddels afgestapt. Je kunt ook prima weiden met een robot. Mijn koeien gaan nu weer lekker naar buiten maar het is wat moeilijker om ze naar binnen te krijgen. Ze vinden het buiten prima, dus ben ik wel eens bezig om ze weer naar binnen te jagen’’

Misschien heeft dat iets te maken met het wat eigenwijze karakter van de Montbéliarde, een ’dubbeldoel’ koe die voor melk en het vlees wordt gehouden.

,,Het gaat nog niet altijd even gemakkelijk. Ik probeer ze ’s middags met wat voeren weer naar de melkrobot te lokken. Het is nu allemaal nog wat bewerkelijker, maar ik ga er mee door. We verhuren ook wat vakantieappartementen bij de boerderij. Het eerste wat mensen vragen is of de koeien ook buitenkomen. Maar ik geniet er zelf ook van als de koeien in de wei lopen. Zo hoort het en het blijft een machtig gezicht.’’