Koeien in de wei leveren meer op

Foto Ella Tilgenkamp Weidecoach Linda Brouwer meet de hoogte van het gras.

ILPENDAM - Koeien in de wei, maken iedereen blij. Melkfabrieken geven er een premie voor, want weidemelk is goed voor de export. Kaasmaker Cono verdubbelt volgend jaar zelfs de weidepremie. Reden voor boeren om de koeien meer buiten te laten lopen, maar soms zijn er koeien (en boeren) die dat moeten leren. Dan komt weidecoach Linda Brouwer in actie.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 7-9-2016, 17:04 (Update 7-9-2016, 18:11)

Koeien het hele jaar op stal zetten en het eten naar ze toe brengen. Dat was even een trend die de boeren minder...